Erforscht: Warum nichts so fest wie ein Napfschneckenzahn

Die Z√§hne der Napfschnecke sind zwar winzig, aber enorm verschlei√übest√§ndig. Fest, fester, fest wie Napfschneckenzahn, m√ľsste demnach laut j√ľngsten Studien die Steigerungsform hei√üen, wenn es um die Widerstandsf√§higkeit eines festen K√∂rpers gegen Verschlei√ü geht. Der Grund liegt in der Mikrostruktur des Zahns, wie ein internationales Forscherteam unter Beteiligung von Physikern der Montanuniversit√§t Leoben herausgefunden und in "Science Advances" publiziert hat.

Meeresk√ľste

Die Napfschnecke (Patella vulgata) f√ľhrt an und f√ľr sich ein beschauliches Leben an der Meeresk√ľste: Um sich zu ern√§hren, schabt sie mit ihren Mikrometer gro√üen Raspelz√§hnen, die sich auf der Zunge der Schnecke befinden, Algen von Felsen in der Meeresbrandung. "Dazu braucht sie sehr harte und verschlei√übest√§ndige Z√§hne", betonte Michael Wurmshuber vom Lehrstuhl f√ľr Materialphysik an der Montanuniversit√§t Leoben im Gespr√§ch mit der APA. Diese haben sich im Verlauf der Evolution zu den st√§rksten biologischen Materialien √ľberhaupt entwickelt.

Stärkstes Biomaterial

Der Physiker geh√∂rt - wie sein Arbeitsgruppenleiter Daniel Kiener - dem internationalen Team aus experimentellen und theoretischen Wissenschaftern an. Die Forscher untersuchen die winzigen Z√§hne der Tiere, die bereits 2015 in einer Studie als st√§rkstes Biomaterial erkannt worden waren, detailliert auf Zusammensetzung und Festigkeit. Dabei ist es ihnen gelungen, die nanoskaligen Ursachen f√ľr die au√üergew√∂hnlichen Eigenschaften des Napfschneckenzahnes zu erkl√§ren und in einem Modell zu beschreiben. Wurmshuber hat in Leoben mikromechanische Versuche durchgef√ľhrt.

Warum diese so fest sind

"Die urspr√ľngliche Fragestellung von Professor Sang Ho Oh in Korea war es, zu untersuchen, wieso Napfschneckenz√§hne eine solch hohe Festigkeit und H√§rte aufweisen", schilderte der Leobener Forscher. "Unsere Aufgabe war es, Nanoh√§rtemessungen und mikromechanische Druckversuche im Elektronenmikroskop durchzuf√ľhren", schilderte Wurmshuber. In miniaturisierten Zugversuchen wurde auf der Nanoskala ein sehr unkonventionelles und seltenes Materialverhalten beobachtet: Im Normalfall w√ľrde etwa ein Material, das man in L√§ngsrichtung zieht, sich ausdehnen und d√ľnner werden. In diesem Fall nahm es jedoch an Dicke zu, wenn man es streckte. In solchen - seltenen - F√§llen spricht man von auxetischen Materialien.

Bis jetzt wurde ein auxetisches Verhalten allerdings nur in sehr weichen Biomaterialien oder porösen Materialmodellen gefunden. "Mit unseren Versuchen konnten wir auf der Mikroebene beweisen, dass der Napfschneckenzahn eine unglaublich hohe Festigkeit und Steifigkeit - und eben auch dieses attraktive auxetische Verhalten aufweist", betonte Wurmshuber.

Mikrostruktur

Ein wesentlicher Aspekt ist die spezielle Mikrostruktur des Zahnes. Im speziellen Fall sind längliche Eisenhydroxid-Nanokristalle in eine silikatische Matrix eingebettet. Wenn der Zahn belastet wird, kommt es zu einer koordinierten lokalen Rotation dieser Nanostäbchen, wodurch ein sogenanntes auxetisches Verhalten entsteht: Einfach erklärt, wird das Material dicker, wenn man daran zieht.

Anwendungen f√ľr Materialien mit hoher H√§rte und Verschlei√übest√§ndigkeit g√§be es viele, schilderte der Leobener Experte: "Denken Sie etwa an den Bereich der Werkzeugindustrie, wo z.B. Bohrer oder Fr√§sk√∂pfe mit Schichten aus sehr harten und verschlei√übest√§ndigen Materialien √ľberzogen werden, um l√§ngere Lebensdauer und besseres Schneidverhalten zu garantieren. Mit dieser Studie haben wir nun bewiesen, dass auxetisches Materialverhalten in der Natur angewendet wird, um solche Eigenschaften zu erreichen", f√ľhrte Wurmshuber weiter aus. Die n√§chste Herausforderung sei, das von der Natur Gelernte in technologisch relevante Werkstoffe umzusetzen. Dies sei etwa mit modernen Methoden der additiven Fertigung, dem 3D-Druck, im mikroskopischen Ma√üstab denkbar.

Nicht hart, sondern fest

W√§hrend der Versuche sind die Forscher auf ein weiteres interessantes Ph√§nomen gesto√üen: "Die mikromechanischen Messungen lieferten einen kleineren Wert f√ľr H√§rte als f√ľr Festigkeit, was normalerweise in keinem Material auftritt. In Metallen ist die H√§rte beispielsweise √ľblicherweise drei Mal so gro√ü wie die Festigkeit", erl√§uterte der Forscher. Mit Kollegen aus Deutschland, die auf Computersimulation von biologischen Materialien spezialisiert sind und auch bei der j√ľngsten Studie beteiligt waren, untersucht er nun den Grund f√ľr dieses Verhalten. "Diese Studie befindet sich gerade im Endstadium und so viel kann ich verraten: Es hat wieder mit dem auxetischen Verhalten der Napfschneckenz√§hne zu tun", schloss der Forscher.

Wurmshubers Forschungsschwerpunkte liegen in den mikromechanischen Untersuchungen von verschiedensten Materialien. In seiner j√ľngst abgeschlossenen Doktorarbeit untersuchte er metallische Proben f√ľr den Einsatz in Kernfusionsreaktoren.