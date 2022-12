Welche Krankheiten durch Impflücken wieder auftreten

"Das Gute" in diesem Motto beziehe sich auf die vielen verfügbaren Impfstoffe, nicht nur die in den vergangenen Jahren groß verbreiten Covid-Schutzimpfungen, erläuterte die Vakzinologin. "Das Schlechte" sei, "dass die Kommunikation von uns rund ums Impfen nicht sehr gut geglückt ist", gab sie sich auch selbstkritisch. Die "hässliche" Seite beim Thema Impfen betrifft den Aspekt, "dass wir durch Impfung schon Krankheiten ausrotten hätten können", was aber laut Wiedermann-Schmidt durch mangelnde Impfung nicht geglückt ist.

Vergessene Zecken-Impfung

Selbst die "Lieblingsimpfung der Österreicher", die sogenannte Zecken-Impfung gegen FSME, "ist in der Pandemie in Vergessenheit geraten", berichtete Schmitzberger. Heuer seien bereits 180 Fälle der Frühsommer-Meningoenzephalitis dokumentiert. Weiters warne die Weltgesundheitsorganisation WHO schon lange vor einer weltweiten Masern-Epidemie - mit der gestiegenen Reisetätigkeit und den Kriegswirren "stehen wir unmittelbar davor", sagte der ÖÄK-Impfreferatsleiter. 2021 seien nur mehr 74 Prozent der Zweijährigen mit zwei Dosen gegen Masern geschützt gewesen. Um den Gemeinschaftsschutz zu erreichen, ist eine Durchimpfungsrate von 95 Prozent notwendig.