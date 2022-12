Erstmals Stuhltransplantationstherapie in den USA zugelassen

Es sind schwere Durchfälle, die lebensbedrohlich werden können: Eine Infektion mit dem Bakterium Clostridium difficile führt in den USA jährlich zu 15.000 bis 30.000 Todesfällen. C. difficile ist für gesunde Menschen eigentlich ein harmloses Darmbakterium. Ist die Darmflora gestört oder wurde sie zurückgedrängt, etwa durch die bei einer bakteriellen Infektionskrankheit notwendige längere Einnahme von Antibiotika, können sich die Bakterien aber vermehren und Giftstoffe ausscheiden. Diese Giftstoffe können dann zu Darmentzündungen mit schweren Durchfällen führen.

Stuhl gesunder Spender

Als erfolgreich in der Behandlung hat sich die Transplantation von Stuhl erwiesen. Dabei werden aus dem Stuhl gesunder Spender gute Darmbakterien gefiltert und Erkrankten über einen Einlauf verabreicht. Dies wird seit Längerem bereits regelmäßig angewendet, allerdings erhielt nun erstmals ein solches Medikament in den USA eine Zulassung der US-Gesundheitsbehörde FDA.

Zugelassen wurde das Mittel Rebyota der Schweizer Pharmafirma Ferring. Bisher galt diese Stuhltransplantationstherpie als "Prüfpräparat" – konnte also verabreicht werden, aber ohne Zulassung. Auch andere Unternehmen haben ähnliche Präparate entwickelt oder arbeiten daran, etwa auch an einer oralen Verabreichung in Tablettenform.