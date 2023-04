Ego-Shooter-Epidemie: Sind aggressive Computerspiele ansteckend?

Vervielfachung

Greitemeyers Resümee: "Unsere Studien zeigen den Effekt, dass Spielende aggressiver werden, wenn sie gewalthaltige Spiele spielen. Noch stärker scheint der Ansteckungseffekt zu sein, wenn Personen in meinem Umfeld aggressiv sind – dann werde ich das auch, selbst wenn ich das nur beobachte." Das soziale Umfeld des Spielers reagiere also mit gesteigerter Aggression. Zwischen den Geschlechtern – typischerweise sind Frauen weniger aggressiv als Männer – zeigten sich keine Unterschiede.

Zwar ist der Effekt bei einer einzelnen Person gering. Allerdings potenziert sich dieser durch die hohe Zahl an Gamern weltweit. Allein in Österreich gamen etwa fünf Millionen Menschen. "Mit Interventionen zur Reduktion von Computerspielkonsum kann man die Aggression der Spielenden reduzieren. Zusätzlich profitieren davon Personen, die selber nicht spielen, wie etwa Geschwister. Setzt man also beim Spielenden an, erreicht man aggressionsmindernd das komplette soziale Umfeld, das hat schon Relevanz."