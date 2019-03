Süchtig nach Computerspielen: Was Eltern tun können

Was sind die Alarmzeichen, auf die man als Eltern achten sollte?

Drei Merkmale sind ganz wesentlich: Ein plötzlicher unerklärlicher Abfall in der Schulleistung – Kinder, die vorher gut oder mittelmäßig waren, fallen in ihrer Leistung innerhalb von ein paar Monaten massiv ab und dies lässt sich nicht anders erklären, etwa durch einen Krankenhausaufenthalt oder ähnliches. Wichtig ist auch, dass gesunde Kinder vielfältige Kinder sind. Sie haben nie nur ein Hobby, sondern treffen sich mal mit Freunden, gehen ins Kino, machen Sport, spielen vielleicht auch gerne Computer, aber eben nicht nur. Wenn nur noch das Computerspielen interessant ist, dann wird es gefährlich. Und das dritte ist der Entzug: Kinder protestieren immer, wenn man ihnen etwas wegnimmt, das ist völlig normal. Wenn aber ein halber Tag ohne Internet zur Katastrophe wird, dann wird es bedenklich.

Wie kann man gegensteuern?

Wichtig sind klare Regeln. Es geht weniger darum, welche Regeln, sondern dass es überhaupt welche gibt. Ein Beispiel wäre, dass man Computerspielzeit nur erlaubt, wenn die Schulleistung passt. Man kann sehr wohl zeigen, dass das Leben aus Geben und Nehmen besteht, etwa indem man sagt, Computerspielen ist erlaubt, wenn am Vortag der Rasen gemäht wird. Oder es gibt definierte Zeiten. Es muss auch Offline-Zeiten geben. Das muss aber auch von den Eltern vorgelebt werden, indem etwa beim gemeinsamen Sonntagsfrühstück alle offline sind. Alle Regeln und Einschränkungen sollen wertschätzend sein, im Sinn von „Ich verstehe dich schon, aber ich muss dich einschränken, weil ich mir Sorgen mache“. Und man sollte sich dafür interessieren, was Kinder am Computer tun.

Haben Sie konkrete Zeitempfehlungen?

Zeitempfehlungen sind wissenschaftlich gesehen Quatsch. Eltern können – wie beim Fernsehen auch – gut einschätzen, was sie erlauben, allerdings sollte das spielabhängig erfolgen. Bei einem Rollenspiel bringt es nichts eine tägliche Beschränkung von 45 Minuten zu geben – da wird eher unter der Woche vielleicht gar nicht gespielt, dafür am Wochenende fünf Stunden. Anders ist das bei Social Media, das macht man nicht nur am Wochenende, sondern täglich. Auch das Alter spielt eine Rolle: Zwölfjährige müssen definitiv eingeschränkt werden, da sie selbst noch nicht verstehen, welches Ausmaß für sie gesund ist. Bei 19-Jährigen kann ich nicht mehr beschränken. Je älter die Kinder werden, desto mehr geht es darum beratend und wertschätzend aufzutreten.