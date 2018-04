Psychiater warnt: Smartphone-Sucht macht einsam

Welche ist die größte Religion der Welt? Nicht das Christentum, nicht der Islam, nicht der Buddhismus – sondern Facebook. Der neue Heiland lebt in Palo Alto und heißt Mark Zuckerberg, über ihm wacht Steve Jobs, der gütige Vater. Statt zwölf Aposteln gibt es nun weltweit mehr als zwei Milliarden, Tendenz steigend, und sie alle schreiben die Bibel, jeden Tag. So schildert es der renommierte Psychiater Kurosch Yazdi in seinem neuen „Facebook-Aufhörbuch“, das Smartphone-Jünger zum Exit aus dem größten sozialen Netzwerk bzw. zu einem bewussteren Umgang mit der „Droge Social Media“ animiert.

Warum? Die vermeintlich sozialen Netzwerke wurden so konzipiert, um möglichst viele Menschen abhängig zu machen, warnt der Suchtexperte. Zusammen mit seinem Co-Autor Ben Springer (der als ehemaliger Werbefachmann allem Digitalen abgeschworen hat und nicht einmal mehr ein Smartphone besitzt) zeichnet Yazdi das Bild einer Internet-süchtigen Gesellschaft und stellt eine beunruhigende Prognose: Wenn wir nicht bald den Blick vom Bildschirm lösen, werden wir immer mehr vereinsamen.

Dass sich „Jesus“ Zuckerberg just in der Woche vor dem Erscheinungstermin des Buches vor dem US-Kongress verantworten musste, weil sein Unternehmen sensible Daten von Millionen Usern zweckentfremdet hatte, ist freilich Zufall. „Der aktuelle Skandal zeigt aber sehr schön, dass Facebook nicht erfunden wurde, damit die Menschheit näher rückt – sondern um Geld zu machen, und zwar völlig ohne schlechtes Gewissen“, sagt Yazdi im Interview mit dem KURIER.

KURIER: Eine Abhängigkeit von sozialen Medien – gibt es so etwas überhaupt?

Kurosch Yazdi: Wissen Sie, seit 2010 haben wir in Linz eine Ambulanz für Verhaltenssüchte. Seit Beginn hatten wir internetsüchtige Patienten, mit dem Unterschied, dass es damals pro Monat eine Handvoll Leute waren, die meisten schon erwachsen – also Studenten, die World of Warcraft (Online-Rollenspiel, Anm.) gespielt haben. Im Laufe der Jahre hat sich das komplett gewandelt, mittlerweile sind die Internetsüchtigen fast schon unsere Hauptkundschaft. Und sie werden immer jünger, mittlerweile haben wir Zwölf-, 13-Jährige in Behandlung, und Eltern von Neunjährigen, die uns anrufen. Sie werden immer mehr und jünger, während die Anzahl der anderen Suchterkrankungen – mit Ausnahme von Cannabis – über denselben Zeitraum konstant geblieben ist.