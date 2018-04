Netzwerk oder Zeitfresser? Soziale Medien sind für mich ...

Die sozialen Medien nutze ich viel für Bilder. Ich snappe sie über Snapchat an meine Freundinnen, das mache ich täglich. Wenn ich wo unterwegs bin, snappe ich ein Foto vom Boden und schreibe ihnen etwas Lustiges dazu. Oder ich stelle die Fotos auf Instagram, da bearbeite ich sie aber vorher. Auf Insta folge ich auch ein paar Leuten: Freunden, Schauspielern aus meinen Lieblingsserien oder Sängern wie Shawn Mendes.

YouTube nutze ich auch manchmal: Ich schaue mir Videos zum Spaß an oder wenn ich in der Schule etwas nicht verstehe und meine Mutter es mir nicht erklären kann. Einmal hatte ich ein Referat in Chemie und da habe ich mir ein gutes Video über die DNA angeschaut. Das war mir eine große Hilfe. Auch WhatsApp verwende ich eher für die Schule und für meine Turn-Mannschaft, zum Organisieren.

Was mir Spaß macht und viele Leute verwenden, ist musicall.ly. Bei der App macht man ein Video zu einem Lied und postet es online. Ich habe es so eingestellt, dass meine meisten Videos nur Freunde sehen, nur wenige sind öffentlich. Facebook nutze ich gar nicht. Es ist nicht in und was soll ich dort?

„Es ist auch viel Mist im Umlauf“

Miriam (45) lebt derzeit in Rom und ist Mutter von zwei Kindern: