Internetsucht: Warum Online-Spiele Zeit und Geld rauben

Spielen gehört für 12- bis 17-Jährige zum Alltag: Fast alle Burschen spielen regelmäßig Computerspiele – während der Woche täglich 2,5 Stunden und am Wochenende fast vier Stunden, bei Mädchen ist es weniger.

Das ist kostspielig: Im Durchschnitt gaben Jugendliche in den vergangenen sechs Monaten 144 Euro aus, manche nur wenige Euro andere bis zu 1000 Euro. Sie kaufen Spiele wie FIFA und Fortnite oder geben ihr Geld für „In-App-Käufe“ aus – mit deren Hilfe man etwa in das nächste Level aufsteigen kann. So kommen Gratisspiele neben der Werbung zu deutlichen Mehreinnahmen. Für Storm eine dramatische Entwicklung: „Wenn Computerspiel zum Glücksspiel wird, müssen wir handeln."