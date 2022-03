Earth Hour: Wie Tiere vom Licht-Abschalten profitieren

„Zwei Drittel aller Spezies sind nachtaktiv“, sagt Stefanie Suchy. Die Projektleiterin von Helle Not der Tiroler Umweltanwaltschaft nennt zunächst die Insekten als Leidtragende des Lichtsmogs. Die Sechsfüßer werden von Straßenlaternen, bestrahlten Werbeflächen oder Fassaden aus bis zu 100 Metern angezogen. In Folge des „Staubsaugereffekts“ fehlen sie in ihrer angestammten Umgebung – in der Nahrungskette von Fressen und Gefressen-Werden; in ihrer Funktion als Bestäuber. Direkt unter der künstlichen Lichtquelle sterben sie zu tausenden. Sie verglühen an der Lampe oder verschwenden dort ungenutzt ihre begrenzte Lebenszeit. Für Fressfeinde, wie manch Fledermaus-Art, ist unter den kurzwelligen, blauen UV-Strahlen üppig angerichtet. Vom Schein vertriebene Spezies dagegen gehen mitunter bedrohlich leer aus.

Auswirkungen auf ganzes Ökosystem

„Die Lichtverschmutzung wirkt immer auf das ganze Ökosystem. Es gibt im Grunde keine Gewinner“, sagt Biologin Iris Tichelmann von der Wiener Umweltanwaltschaft. Die Irrlichter leiten in der Orientierung, der Kommunikation und der Fortpflanzung fehl: Zugvögel etwa werden durch diffuse Lichtglocken von ihrer Route abgelenkt, für die Kurskorrektur fehlt ihnen oft die Kraft. Hell in Szene gesetzte Sehenswürdigkeiten oder blinkende Windräder – Vorsicht: Kollisionsgefahr – wiederum werden für die Überflieger umgehend zur Todesfalle. Bei vielen Standvögeln bringt der gestörte Tag-Nacht-Rhythmus den Hormonhaushalt aus dem Gleichgewicht. Starten sie zu früh mit der Brut, gibt es nicht genügend Futter für die Jungen. Mit der geschwächten Fitness sinkt die Lebenserwartung.