Land der Schmetterlinge? Warum es immer weniger Überflieger gibt

Hin und wieder gibt es aber auch Zuwachs bei den Sechsfüßern. So wurde im Vorjahr im Burgenland erstmals ein Kleiner Wander-Bläuling gesichtet und in Tirol der Alpenrosen-Minierfalter entdeckt. Der Klimawandel trägt dazu bei, dass sich gebietsfremde Arten an hiesige Lebensbedingungen anpassen; vereinzelt bleiben auch Schädlinge wie der Baumwollkapselwurm da.

Doch noch sind die Bioinvasoren die Ausnahme unter Ochsenauge, Tagpfauenauge und Kaisermantel. Die drei Überflieger schafften es 2021 bei der Schmetterlingszählung von Blühendes Österreich an die Spitze der häufigsten Arten im Garten.