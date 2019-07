Lichtverschmutzung bedroht Fortpflanzung der Clownfische

Die Tiere und ihr Laich zeigten zunächst in beiden Gruppen keine Auffälligkeiten. Während aber in dem Aquarium mit normalem Tag-Nacht-Rhythmus am achten Abend der Nachwuchs schlüpfte, tat sich bei dem auch nachts beleuchteten Aquarium nichts.

Im Schutz der Dunkelheit

"Unsere Ergebnisse legen nahe, dass Dunkelheit ein natürliches Signal zum Schlüpfen ist", sagte Emily Fobert, die Co-Autorin der Studie. Hintergrund ist vermutlich, dass die Überlebenschancen der Babyfische in den ersten Stunden steigen, wenn sie im Schutz der Dunkelheit von Fressfeinden nicht gesehen werden.

Künstliches Licht bringt Rhythmus durcheinander

"Ich war überrascht, so deutliche Ergebnisse zu erhalten", sagte Fobert. Das Funktionieren der meisten natürlichen Systeme stützte sich auf helle Tage und dunkle Nächte. "Aber künstliches Licht bei Nacht kann diese natürlichen Lichtrhythmen überdecken und in das Verhalten und in die Physiologie individueller Organismen eingreifen", sagte Fobert.

Lichtverschmutzung am Meer nimmt zu