Coronakrise: Mündliche Matura wird heuer wohl gestrichen

Norwegen, die Niederlande, England, Frankreich und viele US-Bundesstaaten: All diese Länder haben heuer beschlossen, aufgrund der Corona-Krise die Matura abzusagen. Stattdessen wird es eine Durchschnittsmatura geben, was so viel heißt, dass die Noten der vergangenen ein bis zwei Jahre ausschlaggebend sind.

Eine Abschlussprüfung nach zwölf oder 13 Jahren Schule, die zu einem Studium berechtigt, gibt es in den meisten Ländern der Welt: In Deutschland ist es das Abitur, in Frankreich das Baccalauréat und in den USA der Studierfähigkeitstest, kurz SAT. Dass für die Maturanote nur die Ergebnisse dieser Prüfung zählen, so wie das in Österreich der Fall ist, ist allerdings die Ausnahme.

In den meisten Ländern werden 30 bis 80 Prozent der Schülerleistungen der letzten ein bis zwei Jahre mit in die Maturanote einbezogen. In Ländern wie Finnland oder Norwegen hat man zudem die Möglichkeit, die Noten im Abschlusszeugnis zu verbessern, indem man im Herbst nochmals zur Prüfung antritt.

Freiwillig

Eine Regelung, die Bildungswissenschafter Stefan Hopmann für den Fall sinnvoll hielte, dass die Matura in Österreich ebenfalls abgesagt wird. Und er hat einen weiteren Vorschlag: „Man könnte die Reifeprüfung auf freiwilliger Basis durchführen.“

Die Universitäten in den USA oder in Großbritannien reagieren übrigens auf die Absage der zentralen Prüfungen ziemlich gelassen, weiß Hopmann: „Die meisten Hochschulen haben sowieso eigene Zugangskriterien.“ So schaut man sich häufig an, wie die Schüler in den vergangenen Jahren abgeschnitten haben. Das gilt auch für Österreicher, die im Ausland studieren wollen.