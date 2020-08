Corona-Test-Psychologie: Warum wir uns lieber tot stellen

Komplexe Gefühle

Zu streng dürfe man mit den Leuten aber nicht sein: „Der Mensch ist kein rein rationales Wesen, er folgt einer Art Psycho-Logik und holt sich Informationen nicht, um bestmöglich informiert zu sein, sondern, um sich besser zu fühlen“, analysiert Lamm.

Berücksichtigt man diese emotionale Dimension, löst sich so manche Irrationalität auf: Das Ergebnis der Information, in diesem Fall ein Corona-Test, macht Angst und kann unangenehme Ereignisse in Gang setzen – den ökonomischen Niedergang. Und wenn wir schon dabei sind, darüber zu reden, wie Menschen ticken: Die Situation im Lockdown sei viel einfacher gewesen, obwohl sie gesamtgesellschaftlich viel komplexer war, denkt der Psychologe: „Alle bleiben zu Hause und wer sich nicht daran hält, auf den wird mit dem Finger gezeigt. Sich an diese einfache Regel zu halten, ist weniger kompliziert, als Eigenverantwortung zu übernehmen.“ Letzteres erfordere Mitdenken, sich selbst regulieren, auf sich selbst aufpassen und auf andere auch. „Es ist keine Schwarz-Weiß-Entscheidung, sondern eine mit vielen Grautönen. Damit tut sich der Mensch generell schwerer.“