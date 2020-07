Hotelsperren in St. Wolfgang? "Das ist eine spannende Frage"

*Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*

Einer der wenigen Vorzüge der Corona-Krise ist, dass in den Nachrichtensendungen viele neue Gesichter auftauchen, die meistens viel auf dem Kasten haben und nicht von unzähligen Mediencoachings verdorben scheinen.

Zuletzt dachte man aber schon, dass man nun alle Gesicher gesehen habe, die für Interviews zum Thema Covid-19 in Frage kommen. Da trat am Montagabend der Mediziner Tilman Königswieser ins Rampenlicht der „ZiB 2“. Armin Wolf zählte zunächst eine recht lange Liste an Verantwortlichen aus Bund und Land Oberösterreich auf, die angefragt wurden, aber nicht kommen konnten. Dann stellte er Königswieser als ärztlichen Direktor des Klinikums Salzkammergut vor, das den Großteil der Tests rund um den Cluster St. Wolfgang abwickelt. Und als Mitglied des OÖ-Krisenstabs.

62 positive Fälle zählt man in St. Wolfgang zu diesem Zeitpunkt. Wolf zitiert Königswieser einleitend mit der Aussage, auch wenn es 70 oder 75 seien - „das ist ja keine Zahl.“

„Ab welcher Zahl würden Sie denn nervös werden?“, fragt Wolf.

Königswieser scheint in gar keiner Situation nervös zu werden, das kann man gleich vorausschicken. Auch wenn nicht jeder Satz sitzt wie bei den Mediengecoachten, die Botschaft ist jedenfalls klar: Aus medizinischer Sicht mache ihm der Cluster mit seiner derzeitigen Altersstruktur keine Angst. Auch aus epidemiologischer Sicht sei er nicht nervös, man habe „alles unternommen, um die Situation möglichst gut und kompetent in den Griff zu bekommen.“

Bei einem Altersheim-Cluster würde er schon nervös werden, sagt Königswieser, und zwar schon ab fünf infizierten Bewohnern. Am Wolfgangsee würden ihn 100 Infizierte auch noch nicht nervös machen, weil der Cluster gut nachverfolgbar sei.

Wolf: „Weil Sie sagen, dass Sie es so gut nachverfolgen können: Wissen SIe schon, wer Patient null war in St. Wolfgang?“

Königswieser sagt, man wisse es noch nicht, aber es gehe aber gar nicht „um einen Patienten oder Patientin null, „sondern eigentlich um einen Infizierten, dem es ja gut geht.“

Wir sind also bei den Coronafällen ohne Krankheitssymptome, die häufig für Ansteckungen sorgen, weil sie von ihrer Umgebung nicht als ansteckend erkannt werden. Nur, wenn man auf diese Weise viele Leute angesteckt hat, geht es einem wohl doch nicht so gut.

Was nun folgt, ist angewandte Cluster-Kunde. Oder besser: Nicht-Cluster-Kunde.

Königswieser: „Wir haben am Mittwoch einen positiven Test bekommen, da hat sich herausgestellt, das ist eine Praktikantin. Dann fängt das Contact-Tracing an. Da schaut man zuerst ganz am Kern des Clusters, der da ja noch gar kein Cluster ist: Wer ist denn infiziert? Wer könnte denn infiziert sein? Und so testet man sich an einer vernünftigen Strategie weiter.“

Wir fassen zusammen: Eine Person ist aller Cluster Anfang. Muss aber nicht der Patientin null sein, nein, kann gar nicht Patient null sein, weil das gar kein Patient ist.