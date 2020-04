Bildungsexperte im Live-Chat: Wie geht es mit Österreichs Schulen weiter?

Herzlich Willkommen in unserem KURIER-Live-Chat. Seit gestern wissen Österreichs Maturantinnen und Maturanten, was in den kommenden Wochen auf sie zukommt. Die Matura findet wegen des Coronavirus heuer unter ganz anderen Vorzeichen als sonst statt. So wird etwa nur in höchstens drei Fächern schriftlich maturiert, die mündliche Matura entfällt.

Für alle anderen Schülerinnen und Schüler steht der finale Fahrplan für dieses Semester noch nicht fest. Auch bei Eltern und dem Lehrpersonal herrscht nach wie vor in vielen Punkten Unklarheit.

Der KURIER versorgt Sie mit allen nötigen Informationen: Wir sind heute digital mit Martin Netzer, Generalsekretär im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, verbunden. Er widmet sich in der kommenden halben Stunde Ihren Fragen zum Thema Bildung.