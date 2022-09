Auf Uranus und Neptun regnet es mehr Diamanten als gedacht

In einem weiteren Experiment wollte nun ein unter der Leitung des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf (HZDR) und der Universit√§t Rostock in Deutschland sowie der √Čcole Polytechnique in Frankreich in Zusammenarbeit mit der US-Forschungeinrichtung herausfinden, welche Rolle das Vorhandensein von Sauerstoff spielt. Die Ergebnisse wurden im Fachmagazin Science Advances ver√∂ffentlicht.

PET-Experiment

Eisriesen wie Neptun und Uranus enthalten n√§mlich neben Kohlenstoff und Wasserstoff auch andere Elemente, wie zum Beispiel gro√üe Mengen an Sauerstoff. In dem aktuellen Experiment verwendeten die Forscher PET-Kunststoff, der h√§ufig f√ľr Lebensmittelverpackungen, Plastikflaschen und -beh√§lter verwendet wird, um die Zusammensetzung dieser Planeten genauer zu reproduzieren.

"PET hat ein gutes Gleichgewicht zwischen Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff, um die Aktivität in Eisplaneten zu simulieren", sagt Dominik Kraus, Physiker und Professor an der Universität Rostock. Die Forscher verwendeten einen leistungsstarken optischen Laser, um Schockwellen im PET zu erzeugen. Anschließend untersuchten sie mithilfen von Röntgenpulsen, was im Kunststoff geschah.