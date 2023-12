Attosekundenphysik: Ferenc Krausz nahm Physik-Nobelpreis entgegen

Polarisierung der Meinungen

Söderbergh Widding zeigte sich überzeugt, "dass diese Botschaft umso wichtiger ist, wird doch heute der zu Nobels Zeit vorherrschende Optimismus von radikalem Pessimismus oder gar Resignation abgelöst und unser Verständnis über unsere Aufgabe in Wissenschaft, Kultur und Zivilgesellschaft durch neue Krisen in Frage gestellt". Gerade jetzt, in einer Zeit, in der die Polarisierung der Meinungen zunehme, in der Demokratien untergraben werden und in der Kriege und Konflikte in der ganzen Welt weiterhin so viele Opfer fordern, "müssen wir mehr denn je an die Vision von Nobel erinnern, der an Wissen, Aufklärung und das Streben nach Wahrheit glaubte".

Eva Olsson, Vorsitzende des Nobelkomitees für Physik würdigte dann die drei Physik-Preisträger, die "für experimentelle Methoden zur Erzeugung von Attosekunden-Lichtpulsen für die Untersuchung der Dynamik von Elektronen in der Materie" ausgezeichnet wurden. Krausz, Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching und Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München, teilt sich den mit elf Millionen Schwedische Kronen (rund 950.000 Euro) dotierten Nobelpreis mit Pierre Agostini von der Ohio State University (USA) und Anne L'Huillier Universität Lund (Schweden).