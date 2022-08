Archäologen entdeckten altrömische Austernzucht in Venedig

Im Tank außergewöhnlich gut erhaltene Krebse werden nun untersucht. "In der römischen Welt wurden die Austern in Gallien und auf der italienischen Halbinsel sehr geschätzt", teilten die Archäologen am Mittwoch mit. Antike Autoren berichten auch über die Austern Istriens. Daher sei es nicht verwunderlich, dass eine Austernzucht in Lio Piccolo gefunden wurde, also an einem Ort, der in der Römerzeit nahe der Küste gelegen haben muss, wo man ideale Wachstumsbedingungen vorfand", erklärte Carlo Beltrame, Professor für Meeresarchäologie an der Universität Ca' Foscari in Venedig.