Schätze aus alter Tempelstadt in Kairo gefunden

Im antiken Heliopolis (dem heutigen Matariya in Kairo) hat eine deutsch-ägyptische Mission mehrere beachtliche Funde aus unterschiedlichsten Epochen Ägyptens freigelegt.

So finden sie etwa einen Steinblock, in den der Name König Cheops graviert wurde. Seine Regierungszeit verlief in der Zeit von 2620 bis 2580 v. Chr.. Auch der Kopf einer Sphinx (Titelbild) des Königs Amenemhat III zählt zu den wertvollen Fundstücken, die belegen, dass quer durch die ägyptische Geschichte hinweg ein reges königliches Geschehen im Tempel von Heliopolis stattgefunden hat, erklärt Dietrich Raue des Ägyptischen Museums der Universität Leipzig, der in Kairo mit vor Ort war.