Es muss nicht immer Stonehenge sein

Wolfgang Neubauer, Chefausgräber vom Ludwig Boltzmann Institut für Virtuelle Archäologie, schnappt sich ein foliertes Blatt, auf dem Hightech-Messungen in ein Bild umgewandelt wurden und so uralte Siedlungsspuren sichtbar werden: „Hier sieht man den Wall, der sich um den ganzen Berg zieht. Innen gab es eine weitere, kleinere Wallanlage, die den Dorfkern umschloss “, erklärt er. „Der Wall dürfte bis zu neun Meter hoch, die Siedlung etwa 15 Hektar groß gewesen sein.“ Beim Alter des Walls legt er sich auf 1000 bis 850 v. Chr. fest. „Mit einer derartig riesigen, befestigten Siedlung stellt sich die Frage: Was haben die da gemacht?“