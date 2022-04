Wie heimische Archäologen die Grabungspause in Ephesos genutzt haben

Der Archäologe klingt noch immer zufrieden. Kaum eine andere Wissenschaft arbeitet so interdisziplinär. Man integriert Methoden und Experten aus der Genetik, der Anthropologie, der Archäozoologie und -botanik, Bioarchäologie etc. Denn längst erforscht man mehr als sichtbare antike Ruinen. Steskal will wissen, wie die Ephesier lebten und räumt mit Klischees auf: „Diese Sixpack mit weißen Zähnen, die in Filmen wie Ben Hur durch die Gegend marschieren – das kam damals ganz selten vor. Die Leute haben eher krank ausgeschaut.“

Ungesunde Großstadt

Chronische Entzündungen, geschwächte Immunabwehr, Lungenerkrankungen, Parasiten aller Art, Malaria – all das hat Steskals Team bei Knochenanalysen entdeckt. Wohnsituatin und Luftqualität ließen in der antiken Großstadt wohl zu wünschen übrig, ist sein Fazit daraus.

Die Lebenserwartung blieb überschaubar. Wer das Kleinkindalter überstand, konnte auf eine Lebenserwartung von 37 (Männer) bzw 39 (Frauen) Jahren hoffen. Typische Krankheitsbilder waren außerdem Skorbut und Anämie, die wiederum auf Mangelernährung und hygienische Probleme beim Abwasser entsorgen und Nahrung bereiten hindeuten.

Apropos Nahrung

Was gegessen wurde, können die Forscher jetzt auch sagen – Isotopenanalysen von Kollegen in Vancouver und Durham sei Dank. Um die Ernährungsgewohnheiten der Ephesier in historischer Zeit näher beleuchten zu können, wurden in den vergangenen Jahren knapp 300 Proben von Menschenknochen unterschiedlichster Epochen genommen. „Wenn man Kohlen- und Stickstoff-Isotope analysiert, kann man ganz gut auf den Anteil von tierischer, pflanzlicher und maritimer Nahrung schließen“, erklärt Steskal und erlebte eine Überraschung:

Für eine Metropole am Meer standen Meerestiere überraschend selten am Menüplan. Hauptsächlich wurde Weizen – also Brot – vertilgt.