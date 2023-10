Antibiotikaresistent: Die Donau bekommt ihr eigenes Bakterium

Pseudomonas danubii ist besonders resistent gegen Antibiotika und liebt WĂ€rme

Bakteriologisch gesehen zeichne sich Pseudomonas danubii durch eine hohe natĂŒrliche Resistenz gegen Antibiotika aus. Ebenso wie durch seine FĂ€higkeit, bei einer Temperatur von 37 Grad Celsius zu wachsen - fĂŒr ein Umweltbakterium ein ungewöhnlich hoher Wert, wie die Experten festhielten. Mittlerweile sei der Einzeller auch schon außerhalb der Donau gefunden worden. Das Bakterium wurde im Rahmen der Untersuchung neben dem SĂŒĂŸwasser auch in Böden und LebensrĂ€umen unmittelbar in der NĂ€he von lebenden Wurzeln gefunden.

"Insgesamt war es ĂŒberraschend, dass wir bei unserer Feldstudie so viele Pseudomonaden finden konnten, die noch nicht als Spezies erfasst waren. Vor allem da wir Bedingungen fĂŒr die Isolation gewĂ€hlt hatten, die besonders die humanmedizinisch relevanten und somit besser untersuchten Spezies bevorzugen sollten", kommentierte Gernot Zarfel die Entdeckung. Zarfel leitet eine Arbeitsgruppe zum Thema Antibiotika-Resistenz am Diagnostik- & Forschungszentrum fĂŒr Molekulare Biomedizin. Schwerpunkt der aktuellen Forschung sind die Ausbreitung von Antibiotika-Resistenzen bei Bakterien in der Umwelt und mögliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Außerdem befasst er sich mit mechanistischen Grundlagen einzelner wichtiger Resistenzmechanismen.