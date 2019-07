Die Vermessung des Flusses: Wie viel Mikroplastik ist in der Donau?

„Das Mikroplastik ist überall und wir vergiften uns quasi selber.“ Robert Mach von der Meeresschutzorganisation Sea Sheperd ist sehr pessimistisch. Seine Sorge ist nicht unberechtigt. Auch in der Donau schwimmen die Partikel. 2015 wurde in einer Studie festgestellt, dass 41 Tonnen Plastik pro Jahr in den Strom gelangen, darunter ein hoher Anteil an Mikroplastik.