Sorge um die Donau: Der Strom aus Plastik

„Das meiste wird einfach achtlos weggeschmissen“, berichtet Ludick. Bei entsorgten Plastiksackerln, aber auch bei Kleidungsstücken käme hinzu, dass sich der Müll aufgrund von Umwelteinflüssen rasch zersetze. Was auch in heimischen Gewässern eine Gefahr für Tiere darstellen kann. „Die Schwäne probieren das dann und die Fische auch“, erklärt Ludick. „Alles, was nicht ins Meer geht, kommt nicht in unsere Nahrungskette.“

Tatsächlich ist Mikroplastik eine große Gefahr in den Gewässern. Es gelangt durch Reifenabrieb in die Kanalisation, wäscht sich aus Kunstfaser-Kleidung oder befindet sich in Kosmetika. Auch von großen Plastikteilen können sich im Wasser Partikel abreiben. Die Teilchen reichern Schadstoffe an und über Tiere, die diese fressen, können sie in unsere Nahrung gelangen. Die scharfen Kanten können Gewebe zerstören. In heimischen Fischen sei aber noch kein Mikroplastik gefunden worden, sagt Karl Kienzl, Vize-Geschäftsführer des Umweltbundesamts. Seit 2015 stehe das Thema auch in der EU auf der Agenda. Die Kommission diskutiert über ein Verbot von Einwegplastik für Strohhalme, Wattestäbchen, Luftballons oder Fischernetze. Die Kunststoffindustrie hat sich mit dem „Zero-Pellet-Loss-Programm“ verpflichtet, den Eintrag von Kunststoffrohstoff in die Gewässer zu vermeiden. „Es gab hier eine 90-prozentige Reduktion im ersten Jahr“, berichtet Kienzl. Im Handel seien seit 2014 122 Millionen Plastiksackerl eingespart worden. „Global betrachtet ist aber viel zu wenig passiert.“

2019 wird die Internationale Donauschutzkommission unter Beteiligung von zehn Ländern die Plastikbelastung der Donau untersuchen. Für Ludick ist es fünf vor 12: „Wenn es so weiter geht, gibt es 2050 mehr Plastik als Fische in den Meeren."

Mitarbeit: Markus Strohmayer