War ADHS für unsere Vorfahren ein evolutionärer Vorteil?

Ablenkbar und impulsiv zu sein, hat auch Vorteile

Die Ergebnisse der aktuellen Studie könnten auch Erklärungen liefern, warum ADHS bzw. ganz generell Eigenschaften wie Ablenkbarkeit oder Impulsivität schon immer häufiger vorkamen, als es allein durch zufällige genetische Mutationen erwartbar wäre, betont Erstautor David Barack von der University of Pennsylvania gegenüber dem britischen Guardian.

Wären die heute oft negativ und pathologisch wahrgenommenen Wesensmerkmale nur nachteilig für den Menschen gewesen, "dann würde man annehmen, dass sie sich im Laufe der Evolution im Sinne der genetischen Selektion ausgeschlichen hätten", wird er von dem Blatt zitiert. Mit den neuen Erkenntnissen könne man erstmals an messbaren Daten festmachen, dass ADHS in bestimmten Kontexten schon in der Frühzeit der Menschheitsgeschichte vorteilhaft gewesen sein könnte.

In der Zeitschrift Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences berichten Neurowissenschafter Barack und sein Team, wie sie die Daten von 457 Erwachsenen analysierten. Sie mussten an einem Online-Suchspiel teilnehmen, bei dem sie innerhalb von acht Minuten so viele Beeren wie möglich sammeln mussten. Die Anzahl der von jedem Strauch gewonnenen Beeren nahm ab, je öfter er gepflückt wurde. Während der Aufgabe konnten die Teilnehmenden entweder weiterhin Beeren von den Sträuchern an ihrem ursprünglichen Standort sammeln oder sich zu einem neuen Beet begeben – Letzteres kostete allerdings Zeit.

Das Team untersuchte die Probandinnen und Probanden auch auf ADHS-ähnliche Symptome. Betont wird, dass keine ADHS-Diagnosen gestellt wurden. Dennoch fand man bei insgesamt 206 Teilnehmenden entsprechende Tendenzen im Verhalten.