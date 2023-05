In welchen Jobs Menschen mit ADHS, Autismus oder Legasthenie gefragt sind

Wie kommen Neurodivergente in den Arbeitsmarkt?

Eines muss ich vorausschicken: 80 Prozent der Autisten und 50 Prozent der Personen mit ADHS haben keinen Job trotz herausragender Fähigkeiten. Die Schwierigkeiten beginnen schon bei der Stellenausschreibung. Manche Jobbeschreibungen sind zu wenig explizit formuliert, andere Details hindern daran, sich zu bewerben.

Welche Formulierung ist bei der Bewerbung hinderlich?

"Zwei Jahre Berufserfahrung“ zum Beispiel. Ein durchschnittlicher Bewerber mit 18 Monaten Berufserfahrung wird sich bewerben – ein Autist nicht, weil er die Vorgabe als Pflicht sieht. Das Bewerbungsgespräch ist oft ein weiteres Kriterium. Als Software-Tester muss ich nicht zwingend charmant und eloquent in meiner Selbstpräsentation sein, aber genau das wird im Bewerbungsgespräch oft verlangt. Stattdessen wäre ein Probetag oder eine konkrete Aufgabenstellung, um zeigen zu können, was man kann und verlangt wird, viel aussagekräftiger.

Das heißt, sprachliche Kenntnisse sind für Autisten eher ein Handicap?

Nein: Einige Autisten können sich verbal wirklich gut ausdrücken, anderen fällt mündliche Sprache und über sich selbst zu sprechen schwerer. Manche stottern auch, doch in schriftlicher Form können sie oft innerhalb kurzer Zeit viel Information besonders gut ausdrücken.

Was können Autisten besonders gut?

Sie haben einen Fokus wie ein Laserstrahl, eine hohe Konzentrationsfähigkeit und hohe Toleranz gegenüber monotonen Tätigkeiten. Das heißt, sie können lange an repetitiven Aufgaben arbeiten, ohne dabei ungenau oder gelangweilt zu sein. Außerdem sind viele AutistInnen besonders begabt in der Muster- und Fehlererkennung. Diese Stärken können sie vor allem in den Bereichen IT, Software und Informatik, Arbeiten im Lektorat, der Forschung oder im Qualitätsmanagement gut einsetzen

Ist es für Menschen mit ADHS leichter, einen Job zu finden?

Im Bewerbungsprozess können sie leicht überzeugen, weil ihnen soziale Interaktion leichter fällt. Fälschlicherweise glaubt man, Menschen mit ADHS könnten sich schwerer oder nicht konzentrieren. Wenn es ein Thema gibt, für das eine Person mit ADHS brennt, kann sie einen Hyperfokus entwickeln und wie in einem Flow arbeiten.

Welche Branchen sind für ADHS prädestiniert?

Investigativ-Journalismus zum Beispiel. Es geht darum, sich in ein Thema zu vertiefen, alles bis ins kleinste Detail recherchieren und den roten Faden finden zu wollen. Personen mit ADHS brauchen allerdings immer Feedbackschleifen und Deadlines. Die Fähigkeiten von Personen mit ADHS sind in der Software- und IT-Entwicklung ebenso gefragt wie in Bereichen der Wissensvermittlung wie Trainer oder Lehrer. Aufgrund der schnellen Auffassungsgabe, ihrem klaren Kopf in Notsituationen und ihrem guten Überblick sind sie oft auch als Notfallmediziner, Rettungssanitäter oder der Produktentwicklung oder Qualitätsmanagement tätig.

Was kann Specialisterne konkret für Neurodivergente tun?

Man bewirbt sich für unsere Talent Days, die rund 2,5 Wochen dauern. Diese beinhalten Tests, die analytisches und logisches Denken, Lösungsstrategien und Mustererkennung prüfen. Auf Basis dieser Tage und von Gruppen-Übungen wird eine Skill Card erstellt, die auf einen Blick herausragende Fähigkeiten ebenso dokumentiert wie die Bedürfnisse, die die Person hat.

Welche Bedürfnisse meinen Sie?

Es geht z.B. um Reize wie Lärm oder Lichtempfindlichkeit, die die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen können und verstärkt wahrgenommen werden. Manche Personen im Spektrum benötigen beispielswiese Noise Cancelling Kopfhörer oder Sonnenbrillen, um sich bei der Arbeit konzentrierten zu können. Wer die Talent Days absolviert, aber noch keine adäquate Ausbildung hat, der kann einen unserer von WKO und AMS geförderten Kurse für Software-Testing, Data-Science, Qualitätsmanagement oder einen Vorbereitungskurs für eine IT-Lehre absolvieren.

Wie viele Menschen schaffen die Tests nicht oder schmeißen den Job hin?

50 Prozent schaffen die Talent Days nicht. Die Fachkurse bestehen nur 10 Prozent nicht, die Drop Out-Quote am Arbeitsmarkt selbst beträgt nur 4 Prozent. Wir betreuen den gesamten Bewerbungsprozess, schulen das Unternehmen und begleiten Arbeitgeber wie -nehmer mindestens ein halbes Jahr. Specialisterne ist zu 92 Prozent eigenfinanziert. Unternehmen wie Magenta, Bank Austria, RBI, BRZ, KPMG, Accenture oder DM rekrutieren mit uns herausragende Talente im neurodivergenten Spektrum.