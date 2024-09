So entsteht der ölige Film auf der Oberfläche von Tee

Mehrere Faktoren sind ausschlaggebend

Dahinter stehen gleich mehrere physikalische und chemische Prozesse, in denen Inhaltsstoffe des Tees mit dem Wasser und der Luft reagieren, heißt es in Spektrum. Besonders die Beschaffenheit des Wassers hat bedeutenden Einfluss. Denn je nachdem, ob hartes oder weiches Wasser zum Teekochen verwendet wird, hat das Auswirkungen auf den Tee-Film. In mehreren Studien konnte geklärt werden, dass dieser bei besonders weichem Wasser mit einem niedrigen Kalziumgehalt sehr selten auftritt. Kalzium ließ sich auch in größerer Menge in der Schicht auf der Tee-Oberfläche nachweisen. Bei hartem Wasser mit einem hohen Kalziumgehalt ist auch der Film ausgeprägter.