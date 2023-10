Täglicher Schwarztee schützt vor Diabetes

"Über die erheblichen gesundheitlichen Vorteile von Tee, einschließlich eines verringerten Risikos für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Typ-2-Diabetes, wurde in den vergangenen Jahren in mehreren Studien berichtet, aber die Mechanismen, die diesen Vorteilen zugrunde liegen, waren unklar", wird der Co-Hauptautor der Studie, Tongzhi Wu von der University of Adelaide, in einer Aussendung zitiert. Und weiter: "Unsere Ergebnisse deuten auf die schützende Wirkung des gewohnheitsmäßigen Teetrinkens auf die Blutzuckerkontrolle durch eine erhöhte Glukoseausscheidung im Urin, eine verbesserte Insulinresistenz und damit eine bessere Blutzuckerkontrolle hin." Diese Vorteile waren bei den täglichen Trinkern von schwarzem Tee am deutlichsten.

Bei der Herstellung entstehen entzündungshemmende Antioxidantien

Warum schwarzer Tee diese Effekte hat, sei auf die einzigartige Weise, wie er hergestellt wird, zurückzuführen. Schwarztee wird mittels mikrobieller Fermentation gewonnen, bei der Antioxidantien entstehen, die wiederum entzündungshemmend wirken. Sie verbessern sowohl die Empfindlichkeit gegenüber Insulin also auch die Leistung bestimmter Zellen in der Bauchspeicheldrüse und verändern die Zusammensetzung der Darmbakterien.

An der Studie nahmen rund 2.000 Personen im Alter von 20 bis 80 Jahren in China teil. 436 Teilnehmer hatten Diabetes, 352 Prädiabetes. 1.135 hatten normale Blutzuckerwerte. Sie wurden danach eingeteilt, ob sie nie, gelegentlich, oft oder jeden Tag Tee trinken sowie welchen Tee.