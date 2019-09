Wildbienen-Rarität summt durchs östliche Marchfeld

Eine Wildbienen-Rarität haben Wissenschafter des Naturhistorischen Museum Wien (NHM) bei Drösing in Niederösterreich nachgewiesen. Das Exemplar der Steppen-Harzbiene ist erst der zweite Beleg dieser Art in Österreich, teilte das Museum mit. Erstmals wurde die Steppen-Harzbiene hierzulande 1991 im burgenländischen Illmitz gesichtet, "generell ist diese Art eine große Rarität für Mitteleuropa", so die Forscher.

Naturschutz wirkt

Der Fund zeige, dass Naturschutzbemühungen die gewünschte Wirkung erzielen können und die warmen Sommer der vergangenen Jahre die Ausbreitung von Arten begünstigen, die bisher nur im mediterranen Raum zu finden waren, betonte Dominique Zimmermann vom NHM.