Wie wir uns in Zukunft ernähren

Ein Blick in die hochgepriesene Neue Nordische Küche zeigt: Ein bisserl was geht immer noch, sogar beim ohnehin hochaktuellen Trend zu regionalen Lebensmitteln aus nächster Umgebung. Starköche à la Rene Redzepi (Noma in Kopenhagen) oder Magnus Nilsson (Fäviken Magasinet in Nordschweden) setzen auf Flechten und Moos aus den umliegenden Wäldern, nicht nur zur Deko. Danach gibt es vielleicht rohen Fisch und Hafermehl oder warmes Rinderblut. „Eigentlich wird damit die regionale Küche schon wieder verlassen“, meint Rützler. „Das Essen wird so inszeniert, dass sich der Gast als Jäger und Sammler fühlt.“ Vielen wird anstatt Moos in Schweden ein Stück Fleisch aus der Region lieber sein.

Rützler: „Das sind Inszenierungen in einer eigenen Sprache, die nichts mit unserem Essen für alle Tage zu tun haben.“ Sie erinnert an den spanischen Erfinder der Molekularküche, Ferran Adrià. „Bei ihm ging es rein um den Geschmack der Speisen, die er in ihrer Form total verfremdete. Sein Verdienst ist, Nahrung bewusst zu schmecken und damit Neugierde zu wecken.

