EU-Saatgut-Pläne: Große Aufregung um kleine Körner

Tomatenzüchter Erich Stekovics in seinem Gewächshaus, aufgenommen am 18.08.2011 in Frauenkirchen. Europas Tomatenparadies liegt am Neusiedlersee im Burgenland. Mehr als 3000 Sorten baut Erich Stekovics dort an. In zehn Jahren wurde er zum Paradeiser-Kaiser. Wer ihn besucht, darf seine Vorurteile über..Anbau und Qualität des Gemüses gründlich korrigieren. Foto: Christian Christian dpa (zu dpa Korr.-Bericht "Tomatomania beim Paradeiserkaiser am Neusiedlersee" am 14.09.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++

© Bild: dpa/Christian Volbracht