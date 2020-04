Wie es in den Schulen ab nächster Woche weitergeht

Fahrplan

Die Schulen werden in drei Etappen geöffnet: Am Montag, 4. Mai starten die Maturanten, die sich auf die Prüfung vorbereiten. Ihnen folgen am 18. Mai die 6- bis 14-Jährigen – für Volksschulen, sonderpädagogische Zentren, Deutschförderklassen, Neue Mittelschulen und die AHS-Unterstufen geht’s dann los. Am 3. Juni dürfen Schüler des Polytechnikums, der berufsbildenden Schulen sowie der AHS-Oberstufe starten – falls bis dahin die Neuinfektionen nicht ansteigen.

Schichtbetrieb

Die Zahl der Schüler, die sich gleichzeitig in den Klassenzimmern aufhalten, soll halbiert werden. Deshalb wird – mit Ausnahme von Kleinstschulen– in Schichten unterrichtet: Eine Gruppe wird von Montag bis Mittwoch, die andere am Donnerstag und Freitag unterrichtet. In der folgenden Woche werden die Teams getauscht. Bei der Einteilung der Gruppen soll auf Geschwister Rücksicht genommen werden. Wann wer Unterricht hat, gibt die Schule bekannt. Beim Stoff ist die Maßgabe: Weniger ist mehr. Es soll mehr vertieft und weniger Stoff durchgenommen werden. Traurig: Sport und Musik entfallen.

Abstand halten

Damit nicht alle Schüler gleichzeitig in das Schulhaus strömen, sollen die Gebäude früher geöffnet werden, heißt es aus dem Bildungsministerium.