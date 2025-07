Aber wie realistisch ist so ein Blick in die Zukunft auf der Handy-App?

Die Hitzewelle für den Juli war schon vorausgesagt. Also quasi fix, genauso wie das Hochwasser in den Alpen. Die Aufregung in Sozialen Medien ist bisweilen groß, wenn es um Wetter geht. Wochen im Vorhinein wird gewarnt und geschrieben.

Da wird eine Genauigkeit vorgetäuscht, die auch mit modernsten Vorhersagemethoden der Meteorologie gar nicht möglich ist. „Da das Wetter ein chaotisches System ist, lässt die Prognose im Lauf der Zeit nach“, erklärt Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst Ubimet.

Prognosegüte Dennoch werden Vorhersagen aufgrund technischer Entwicklungen und Rechnerleistungen immer besser. Pro Jahrzehnt gewinne man einen Tag Vorhersagegenauigkeit dazu. Was das aktuelle Wetter betrifft, betont Meteorologe Christian Csekits von Geosphere Austria (früher ZAMG) auf der Hohen Warte in Wien: „Drei-Tages-Prognosen liegen heute bei einer Genauigkeit von 95 Prozent, bei fünf Tagen sind es noch immer 75 Prozent. Danach geht die Prognosegüte so weit nach unten, dass man es als Prognose schon wieder vergessen kann.“ Um möglichst exakte Vorhersagen abgeben zu können, arbeiten Meteorologen wird mit einer Fülle an Daten. Von klassischen Messstationen auf dem Land und im Meer kommen diese ebenso wie von Satelliten, die etwa Feuchtigkeits- und Temperaturdaten liefern. Dazu kommen Algorithmen und mathematische sowie physikalische Berechnungen. Diese Datenfülle muss dann in Prognosemodelle eingebracht werden. Dafür spannen die Meteorologen ein Netz von Daten-Knoten rund um die Erde. Je größer die Rechenleistung der Rechner-Cluster ist, desto dichter liegen die Maschen im Netz zusammen.

Ausblick: So wird das Wetter Nur kurz dürften jetzt die Temperaturen auf bis zu 34 Grad steigen. „Spätestens ab Dienstag kommt das nächste Tief von den Britischen Inseln und es wird wieder unbeständig und nur mäßig wart“, prognostiziert Christian Csekits, Meteorologe bei „GeoSphere Austria“. Der Juli 2025 mag zwar unbeständig erscheinen – aber das ist gar nicht ungewöhnlich. „Vor 30 bis 40 Jahren waren alle Sommer so unbeständig.“ Ubimet-Experte Nikolas Zimmermann sieht es ähnlich: „Der Juli ist fast untypisch normal.“ Erst für August rechnen beide Experten mit anderem Wetter. Saisonale Prognosen sagen schon jetzt einen deutlich zu warmen August voraus. Die Wahrscheinlichkeit sei laut Zimmermann durchaus gegeben, da alle umliegenden Meere Europas „deutlich zu warm“ sind. „Im Spätsommer wird diese Wärme an die Atmosphäre abgegeben.“

Globale Modelle Globale Modelle haben einen größeren Abstand zwischen den Knotenpunkten, lokale Modelle sind höher aufgelöst und somit liegen hier die Datenpunkte enger beisammen. Daher können lokale Modelle auch kleinräumige Phänomene simulieren (z.B. einzelne Gewitterzellen), was mit globalen Modellen derzeit noch nicht möglich ist. Für ihre Modelle legen Meteorologen eine Art Gitternetz über die Erdoberfläche. Da gibt es globale und lokale Modelle. „Je größer so eine Gitterbox ist, desto ungenauer wird die Prognose.“

Wetter-Apps sind beliebt Auch Wetter-Apps greifen auf diese verfügbaren Daten zu, meist auf Prognosen großer Wettermodelle. Hier gibt Csekits aber zu bedenken: „Die meisten Gratis-Apps nutzen die kostenfreien Daten des amerikanischen GFS-Modells. Dieses hat aber ein relativ weitmaschiges Netz von 28 Kilometern Knotendistanz.“ Und der Experte liefert auch gleich die Erklärung dafür, dass das per App prognostizierte Wetter nicht stimmt. Die große Knotendistanz sei zwar in flachen Regionen kein Problem – „im kleinräumigen Alpenraum mit einer komplexen Orographie jedoch schon. Daher liefern Wetter-Apps im Gebirge sowie in kleineren Tälern oft nur schlechte Vorhersagen.“ Zimmermann führt das noch weiter aus. „Apps greifen für bestimmte Koordinaten die Daten ab und stellen diese grafisch mit Wettermodellen dar.“ Die aber mitunter eben aufgrund der zur Verfügung stehenden Werte nur sehr grob ausfällt. Die bisherigen Methoden werden sich auch mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz nicht so schnell verändern, sind beide Experten sicher. Sie habe durchaus ihre Berechtigung in der Wettervorhersage. „KI kann extrem gut mit großen Datenmengen umgehen und versucht, einen Trend oder das größtwahrscheinliche Szenario herauszuarbeiten“, sagt Csekits.

Faktor Mensch bleibt wichtig Ein weiterer Vorteil: „KI ist deutlich schneller als globale Modelle und kommt schneller zu einem Rechenergebnis.“ Doch es gibt auch Nachteile: „Mit selten auftretenden Ereignissen wie Hochwasser oder starke Stürme hat die KI wenig Erfahrungsschatz. Sie braucht immer viele Daten.“ Den Faktor Mensch wird sie in der Wettervorhersage daher auch in den kommenden Jahren nicht ersetzen. „Wir brauchen immer jemanden, der die errechneten Daten übersetzt, die Anwender und Kunden berät, sowie bei ihren Anforderungen und Problemstellungen unterstützt.“