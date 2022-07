Hitzewellen: Alles nur heiße Luft?

Schmetterling

„Kann ein Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen?“ Mit dieser Frage veranschaulichte der Mathematiker und Meteorologe Edward N. Lorenz die Chaostheorie, die er entwickelt hat. Den Begriff Schmetterlingseffekt prägte er maßgeblich. Dieser hat Einfluss auf das Verständnis von Wetter.

Atmosphäre

Was sagt er? Kleine Änderungen in den Anfangsbedingungen haben große Auswirkungen. Das ist für die Wettervorhersage wichtig. Denn: „Der Anfangszustand der Atmosphäre lässt sich für die Wettermodelle nicht beliebig genau bestimmen“, erklärte der Deutsche Wetterdienst. Es gibt etwa nicht an jedem Punkt der Atmosphäre Messungen. Die Gleichungen in den Wettermodellen sind zum Teil nur Näherungen. Also wird der Wetterbericht immer unsicherer, je weiter der Prognosezeitpunkt in der Ferne liegt.