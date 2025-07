Für den Großteil Wiens wurde von der österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) bereits die Warnstufe Rot ausgegeben. Lediglich Liesing steht aktuell noch auf Gelb. Nicht ganz so dramatisch sieht es die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG ): Laut der Webseite seien in Wien heute keine Gewitter mehr zu erwarten.

Ein bevorstehendes Tief bei Irland sorgt nun auch in Österreich für zunehmende Gewitterbereitschaft und Unwettergefahr . Nachdem der Montag noch sonnig und sommerlich begann, ziehen am Nachmittag aber bereits Wolkenfelder aus dem Norden auf.

Gewarnt wird vor starken Gewittern und Hagel. Von den Schauern und Gewittern hingegen weitgehend verschont bleibt der äußerste Osten und Südosten Österreichs. Der Wind weht im Donauraum teils lebhaft, aus Südwest bis West und nach Frühtemperaturen von zwölf bis 19 Grad gibt es Tageshöchsttemperaturen von 23 bis 32 Grad - mit den höchsten Werten im Burgenland.

Wie geht es weiter?

Der Dienstag präsentiert sich dann wechselhaft. Der Tag beginnt oft sonnig, vor allem in der Osthälfte sind noch Restwolken unterwegs. Zwischen dem Flachgau und dem Mostviertel gehen auch noch letzte Schauer nieder. Ab der Mittagszeit bilden sich verbreitet Quellwolken und in der Westhälfte gehen Regenschauer nieder. Im Osten und Süden bleibt es bei einem Wechselspiel aus Sonne und Wolken meist trocken. Der Wind weht meist schwach bis mäßig, in Niederösterreich auch lebhaft, aus westlichen Richtungen. Die Frühwerte umfassen 13 bis 20 Grad und steigen auf 24 bis 30 Grad.

Eine Störungszone bringt dann am Vormittag des Mittwochs verbreitet dichte Wolken und Regen, stellenweise regnet es auch kräftig. Etwas wetterbegünstigt ist der äußerste Westen, hier ziehen nur einzelne Schauer durch. Am Nachmittag lockert es dann von Nordwesten her wieder etwas auf und es stellt sich ein rascher Wechsel aus Sonne und Wolken ein, es ziehen aber weitere Regenschauer durch. Der Wind weht schwach bis mäßig, im nördlichen Alpenvorland auch lebhaft aus West und nach Frühtemperaturen zwischen 13 bis 19 Grad sind nur noch 16 bis 25 Grad zu erwarten.