Unwetterchaos in Wiener Neustadt: Jetzt beginnt das große Aufräumen

Nach einem Unwetter mit starken Niederschlägen im Raum Wiener Neustadt vom Sonntag ist am Montag weitgehend Aufräumen angesagt gewesen. Zwei Einsatzstellen mussten noch abgehandelt werden, teilte die Feuerwehr mit.

Am Sonntag und in der Nacht auf Montag wurden im Gebiet der Statutarstadt insgesamt 195 Einsätze verzeichnet. Rund 100 Mitglieder von acht Feuerwehren rückten aus. Das Bootshaus am Wiener Neustädter Kanal wurde durch einen umgestürzten Baum schwer beschädigt, Verletzte gab es nicht.