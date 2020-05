Wer lernen will, muss atmen können

„Wir kümmern uns um Außenluft, Feinstaub und Ozon. Wir verbringen aber 90 Prozent des Tages in Innenräumen.“ Thomas Schlatte MeineRaumluft.at Für die Studienleiter überraschend war das große Interesse der Schulen an der Messung ihrer Raumluft. Rund 2500 Schulklassen bewarben sich für die Aktion – knapp über 1000 konnten mit einem Messgerät ausgestattet werden. Die Schüler füllten daraufhin eine Woche lang Protokoll über CO₂-Werte, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Zusätzlich wurden in 133 Klassen Luftionen-Messungen durchgeführt (Luftionen sind positiv und negativ geladene Luftteilchen – ein wichtiger Indikator für gesunde Raumluft). Die Auswertung der Daten hat gezeigt: In jeder zweiten Schulklasse sind die CO₂-Werte zu hoch, es ist zu warm und in jeder dritten Klasse ist die Luft zu trocken.

Die unangenehmen und – was die Lernumgebung betrifft – kontraproduktiven Folgen: Die Schüler sind müde, ihre Konzentration lässt nach, im Extremfall reagieren sie mit Kopfschmerzen und gereizten Atemwegen. „Die warme, trockene Luft trocknet die Schleimhäute aus und

schlägt auf die Leistungsfähigkeit durch“, sagt Schlatte. Seine Empfehlung: „Ein Mal pro Stunde sollte ein kompletter Luftaustausch stattfinden. In 94 Prozent der Klassen war das nicht einmal alle zwei Stunden der Fall.“ Also Fenster auf und optimalerweise Querlüften. Außerdem empfiehlt er, in der Klasse jeweils einen Lüftungsbeauftragten zu ernennen – die Schüler könnten sich die Aufgabe genauso wie den Tafeldienst aufteilen.

Schulwettbewerb Damit sich Schüler bewusst mit dem Thema Raumluft auseinandersetzen, hat die Plattform MeineRaumluft.at mit Unterstützung des Unterrichtsministeriums nun den Schulwettbewerb „Luftsprung“ ins Leben gerufen. Die dafür notwendigen „Luftsprung-Pässe“ können gratis unter office@MeineRaumluft.at angefordert werden.

Außerdem wurde gemeinsam mit dem Unterrichtsministerium eine Arbeitsgruppe „ Raumluft in Schulen“ initiiert, die Empfehlungen und Informationen für Schulen und Ausbildungsstätten erarbeiten und bereitstellen soll.

Weiterführender Link:



www.meineraumluft.at