Wenn Papa bei der Aufzucht hilft, werden die Nachkommen klüger

Wenn Väter bei der Aufzucht helfen, entwickeln die Nachkommen größere Gehirne und werden klüger. Das gilt aber nur im Tierreich, wie ein Forscherteam vom Anthropologischen Institut der Universität Zürich (UZH) nachgewiesen hat. Bisher nahm man an, dass es nebensächlich ist, ob der Vater oder andere Gruppenmitglieder die Mutter bei der Versorgung des Nachwuchses unterstützen.

Dem ist aber nicht so: Tierväter sind zuverlässigere Helfer als andere Gruppenmitglieder. Menschenmütter finden aber auch bei anderen Familien- und Gruppenmitgliedern Unterstützung.

Warum die Unterstützung von Weibchen so wichtig ist

Je größer das Gehirn im Verhältnis zur Körpergröße ist, desto intelligenter ist ein Lebewesen. Ein großes Hirn auszubilden, hat aber seinen Preis: So verbraucht ein Säugling rund zwei Drittel seiner Energie ausschließlich zur Versorgung des Hirns. Diese große Energiemenge muss in Form von Milch und später via Nahrung permanent zur Verfügung stehen. Allein können die Weibchen von vielen großhirnigen Tierarten die Energiezufuhr für die Aufzucht der Jungen nicht bewältigen - sie sind auf zusätzliche Hilfe angewiesen.