Affen, Fohlen, Hirschkalb: Baby-Boom in Wiens Zoos

Es ist bereits der dritte Nachwuchs dieser Tierart.

Den Tiergarten freut das nicht nur, weil es die ersten Sika-Jungen in Schönbrunn sind – die Herde bestehend aus fünf Hirschkühen und einem Hirsch kam 2017 in den Zoo – sondern auch, weil Sika-Hirsche vom Aussterben bedroht sind. In der freien Wildbahn sind sie gänzlich ausgerottet.

Fliehen oder liegen

Während Oskar bereits in den ersten Tagen über die Koppel stakst, liegen die Sika-Jungen in der ersten Zeit hauptsächlich – jeweils die passende Taktik, um sich vor Feinden zu schätzen.

„Huzulen leben im Freiland in der Steppe“, sagt Simone Haderthauer, „sie müssen schnell mit der Herde mitlaufen können. Sikahirsche waren ursprünglich in Waldgebieten zu Hause. Da können sich die Jungtiere liegend gut verstecken.“