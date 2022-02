Weltklimarat-Chef Hoesung Lee: "Nie stand mehr auf dem Spiel"

Die Regierungsvertreter diskutieren die rund 30 bis 40 Seiten lange Kurzfassung des Berichts, die sich an politische Entscheidungstr√§ger wendet, Zeile f√ľr Zeile und verabschieden schlie√ülich den Text. Damit erkennen die Regierungen die wissenschaftlichen Erkenntnisse offiziell an. Der komplette Bericht soll am 28. Februar ver√∂ffentlicht werden.

Tausende Studien ausgewertet

Der IPCC betreibt keine eigene Forschung zum Klimawandel, sondern wertet tausende Studien aus und fasst die zentralen Erkenntnisse daraus zusammen. Zu dem Kernteam, das den nun vorliegenden zweiten Teil des sechsten Sachstandsberichts verfasst hat, gehören rund 270 Wissenschafter aus aller Welt.

Der erste Teil des IPCC-Bericht war im vergangenen August ver√∂ffentlicht worden. Darin warnte der Weltklimarat vor einer deutlich rascheren globalen Erw√§rmung als bisher angenommen. Die Erde werde sich bei der derzeitigen Entwicklung bereits gegen 2030 um 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter erw√§rmen - und damit zehn Jahre fr√ľher als noch 2018 prognostiziert. Die Erderw√§rmung ist demnach "eindeutig" durch den Menschen verursacht.

D√ľstere Bilanz

Nach Einsch√§tzung der Umweltorganisation WWF d√ľrfte die Bestandsaufnahme des Weltklimarats zu den Folgen der Erderw√§rmung f√ľr Natur und Mensch d√ľrfte d√ľster ausfallen. Zu erwarten sei eine ern√ľchternde und schonungslose Bilanz der Forscher, erkl√§rte die Klimaschutzexpertin Viviane Raddatz am Montag in Berlin.

"In vielen Teilen der Welt stehen Menschen und √Ėkosysteme heute schon mit dem R√ľcken zur Wand. Und auch vor unserer eigenen Haust√ľr haben D√ľrresommer, Sturzfluten, Waldbr√§nde, Hitzewellen und Hochwasserkatastrophen die Klimakrise so greifbar gemacht wie nie zuvor", sagte sie. Werde der Abschied von den klimasch√§dlichen Energietr√§gern Kohle, Gas und √Ėl noch weiter hinausgez√∂gert, drohe der Welt "ein verheerendes Klimachaos" mit immer heftigeren Extremwetterereignissen.

Raddatz forderte, zum Schutz der Lebensgrundlagen m√ľsse der Klimaschutz ab sofort h√∂chste Priorit√§t haben. "Hei√üt: Raus aus Kohle, √Ėl und Gas - und zwar so schnell wie m√∂glich!" Um die Staatengemeinschaft hier auf Kurs zu bringen, m√ľsse Deutschland auch seine G7-Pr√§sidentschaft nutzen.