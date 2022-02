Wie Fitness-Apps und Co. helfen, sich mehr zu bewegen

10.000 Schritte am Tag. Dieses sportliche Ziel teilten in den vergangenen Monaten immer mehr Menschen in den sozialen Medien. Im Homeoffice, Lockdown und Co. haben viele mehr Zeit im Sitzen verbracht. Nach fast zwei Jahren Pandemie wollen sie wieder in Bewegung zu kommen. Fitnesstracker könnten dazu beitragen, dieses Ziel eher zu erreichen.

Gesteigerte Aktivität

Fitnesstracker am Handgelenk oder in der App zählen und messen nicht nur unsere körperliche Aktivität. Sie können uns auch dazu motivieren, in Tritt zu kommen. Bewegungsüberwachung steigerte die Aktivität der mehr als 16.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter zwischen 18 und 65 Jahren, so das Ergebnis einer kürzlich veröffentlichten Übersichtsarbeit der Fachzeitschrift BMJ.

Das Forschungsteam analysierte dafür Daten aus 121 randomisierten Kontrollstudien und 141 Vergleichsstudien, um herauszufinden, wie Fitnesstracker unser tägliches Bewegungsausmaß beeinflussen. Dafür wurde zwischen mäßiger und starker körperlicher Aktivität und Zeit im Sitzen unterschieden.

Mehr als zusätzliche 1.000 Schritte

Die Meta-Analyse zeigt, dass die Nutzung von Fitness-Apps die tägliche körperliche Aktivität um umgerechnet 1.235 Schritte pro Tag erhöht. Anwenderinnen und Anwender betreiben außerdem knapp 50 Minuten zusätzlichen mäßigen bis intensiven Sport pro Woche. Wichtig war, dass die Anwenderinnen und Anwender der Apps oder Geräte direktes Feedback erhielten.

Keine signifikanten Änderungen gab es bei der Zeit, die Menschen im Sitzen verbachten. Sie verringerte sich nur um knapp zehn Minuten täglich.