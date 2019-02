Was für und was gegen einheitliche Herbstferien spricht

Was passiert im heurigen Herbst?

Für das Schuljahr 2019/20 können die Bildungsdirektionen in den Bundesländern die Herbstferien noch auf freiwilliger Basis einführen. Umsetzen will das aber fast kein Bundesland. Kärnten, Wien, Niederösterreich, Salzburg und die Steiermark kündigten bereits an, 2019 noch bei der derzeitigen Regelung zu bleiben. Im Burgenland sieht es nach einem Verzicht aus: Man überlege noch, will sich aber an Wien, Niederösterreich und der Steiermark orientieren. Oberösterreich wartet ebenfalls ab, aus Tirol gab es vorerst keine Stellungnahme. Vorarlberg hat als einziges Bundesland bereits seit 2004 landesgesetzlich Herbstferien.