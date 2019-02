Faßmann verkündet einheitliche Herbstferien ab 2020

Oster- und Pfingstferien werden verkürzt

Der Gesetzesentwurf für die Herbstferien bringt den Schülern allerdings nicht mehr unterrichtsfreie Tage: Denn für die freie Woche zwischen dem Staatsfeiertag am 26. November und Allerseelen am 2. November werden (je nachdem wie die Feiertage fallen) ein bis drei schulautonome Tage verwendet - und müssen die Schüler künftig nach Ostern und Pfingsten schon am Dienstag wieder zur Schule.