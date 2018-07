Warum der Mensch Rekorden hinterherjagt

Woher aber kommt das Bedürfnis, schneller zu sein, höher hinaus oder weiter vorangekommen zu sein als alle anderen? Weshalb riskiert jemand Kopf und Kragen, um beim Extrembergsteigen oder Apnoe-Tauchen neue Maßstäbe zu setzen? Warum will jeder besser sein als der andere und Sphären entdecken, wo zuvor kein Mensch gewesen ist? Weil wir nur dann ein hormonelles Feuerwerk erleben – so, als ob wir ein Aufputschmittel eingeworfen hätten, wissen Forscher.

Der Wille zum Sieg kommt ursprünglich vom Willen zum Überleben und entwickelte sich in der afrikanischen Savanne der Vorzeit: Wer nicht kämpfte, überlebte nicht. Im täglichen Kampf gegen wilde Tiere, Hunger und Feinde war nur Platz für Siegertypen. Das prägte – auch die Gene.

Ein Blick ins Lexikon gibt zusätzlichen Aufschluss: Das Wort Rekord kommt vom lateinischen recordari und bedeutet „sich einer Leistung oder eines Ereignisses zu erinnern, das besser ist als sämtliche vergleichbaren Leistungen oder Ereignisse“. Ob Grabsteine im antiken Rom oder Gedächtnissteine im antiken Griechenland: Rekorde wurden immer und überall aufgeschrieben. Auch im Mittelalter in Japan, wo die Reissack-Träger Wettkämpfe austrugen, um die größte Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen und so den höchsten Stundenlohn zu ergattern. Die Rekordlisten wurden in Klöstern für alle sichtbar ausgehängt.

Heute geht es – anders als in der Steinzeit – nicht mehr täglich ums Überleben. Der moderne Alltag ist eher auf Risikominimierung ausgelegt. Daher hat sich, wer aus dem Trott ausbrechen, Grenzen überschreiten und als jemand Besonderes wahrgenommen werden will, Ersatz gesucht: Sport, Abenteuer und Entdeckungen zum Beispiel. Wer andere übertrifft oder etwas zum ersten Mal schafft, erlebt denselben Rausch wie Steinzeitmenschen, wenn sie ein Mammut erlegt hatten. Hormone versetzen uns in einen Gefühlstaumel: Das Gehirn produziert das körpereigene Dopamin, das uns wach und lebendig macht. Die Nebennieren pumpen vermehrt Adrenalin in den Körper. Endorphine, Nebennieren- und Sexualhormone werden ausgeschüttet. Es handelt sich um einen überaus komplexen Regelkreis, der immer mit Erregung gekoppelt ist.