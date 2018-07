Unfassbare Rekordhalter: Über welche Bestleistungen wir staunen

Auch Österreicher sind Rekordhalter: Beim Zeller Trachtenfest 2013 wurde die größte Lederhose der Welt präsentiert (5,52 Meter lang). Zwei Jahre zuvorkamen in der oberösterreichischen Gemeinde Adlwang 1336 Menschen zusammen, um sich am größten Schuhplatter-Tanz der Welt zu beteiligen. Doch nicht nur in Bewerben mit alpinem Kolorit sind die Österreicher oben auf. Im Jahr 2016 bewiesen 22 Tüftler in einer Turnhalle in Tulln ruhige Hand: sie stellten 42.173 Domino-Steine in einer 40 Meter langen Reihe unfallfrei auf.