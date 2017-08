Eine Riesen-Teigtasche schafft es ins Guinness-Buch der Rekorde

Link zum Original-KURIER-Artikel

In London wurde eine Riesen-Teigtasche gebacken.

Sie schaffte es ins Guinness-Buch der Rekorde.

An der Teigtasche arbeiteten Freiwillige von der

Wohltätigkeits-Organisation Muslim Aid UK

ungefähr 15 Stunden.

Dann hoben sie die Riesen-Teigtasche auf und

legten sie in ein speziell angefertigtes Gerät.

Darin wurde die Riesen-Teigtasche herausgebacken.

Die Riesen-Teigtasche war 153,1 Kilogramm schwer.

Der Chef von der Organisation sagte, dass die

Zubereitung nicht ganz einfach war.

Es hat so ausgesehen, als ob die Riesen-Teigtasche

wegrutschen würde.

Außerdem war ein Riss in der Teigtasche.

Es ist aber alles gut gegangen.

Am 22. August wurde der Rekord von

einem Rekord-Richter bestätigt.

Danach wurde die Riesen-Teigtasche an Obdachlose verteilt.

Die Teigtasche wurde vollständig aufgegessen.

Das war eine Bedingung vom Rekord-Richter,

damit die Lebensmittel für den Versuch nicht verschwendet werden.

Im Jahr 2012 gab es schon einmal einen Weltrekord

mit einer Riesen-Teigtasche.

Damals wog sie 110,8 Kilogramm.