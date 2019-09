Warum das selber Kitzeln nicht funktioniert

Eine Art Bremse im Großhirn verhindert, dass Menschen sich selber kitzeln können. Dies fanden Wissenschafter der Humboldt-Universität in Berlin mit Hilfe von Experimenten an Ratten heraus. Dabei seien auch Fortschritte bei der Frage erzielt worden, warum Kinder sich so heftig gegen das Kitzeln wehren, nur um dann mehr zu verlangen.

Schließlich habe sich auch gezeigt, warum allein das Näherkommen einer kitzelnden Hand schon vor der Berührung Lachen auslöst. Dies liege an einer tiefliegenden Schicht im Großhirn, die bereits bei der Erwartung des Kitzelns das Lachen auslöse.

Lachen in der Großhirnrinde

Den Angaben zufolge zeigten frühere Forschungen, dass Ratten mit "Lachen" im Ultraschallbereich reagieren, wenn sie von Menschen gekitzelt werden. Dieses "Lachen" werde durch den Teil der Großhirnrinde vermittelt, welcher der zentralen Verarbeitung der haptischen Wahrnehmung diene.