Warum australische Männer am längsten leben

"Zum Beispiel hat jeder australische Mann, der mit hundertprozentiger Sicherheit über 74 Jahre alt ist, die Hälfte seiner Kohorte überlebt – er ist ein überdurchschnittlich langer Lebender im Vergleich zu seinen Altersgenossen, die im selben Jahr geboren wurden", sagt er. "Und diese Zahlen sind hier eben höher als anderswo, wo wir die Lebenserwartung gemessen haben.“

Payne zufolge gibt es eine ganze Reihe von Faktoren, die dazu beitragen könnten, dass Australier in der neuen Rangliste die Nase vorne haben. "In Japan (laut anderen Studien das Land mit der höchsten Lebenserwartung, Anm.) war die Mortalität in den 30er, 40er und 50er Jahren sehr hoch. In Australien war die Mortalität in dieser Zeit sehr niedrig", sagt Payne.

Payne hofft nun, genügend Daten sammeln zu können, um zu erforschen, wie sich das Ranking im Verlauf der vergangenen 40 Jahre verändert hat.