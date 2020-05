Die Rückkehr der Herz-Krankheiten

"Bauchbetontes Übergewicht, Rauchen und Parodontitis (Entzündung des Zahnhalteapparates) führen zu einer chronischen Entzündung im Körper", sagt Univ.-Prof. Helmut Sinzinger, Leiter des Institutes "Athos" zur Diagnose und Therapie von Fettstoffwechselstörungen und Atherosklerose: "Und das kann zu Schäden an den Gefäßen des Herz-Kreislauf-Systems und zu Atherosklerose führen." Außerdem seien viele ja nicht nur einfach übergewichtig, betonen Sinzinger und Univ.-Prof. Kurt Derfler von der Uni-Klinik für Innere Medizin III der MedUni Wien: "Die Betroffenen haben häufig auch eine Fettstoffwechselstörung, Bluthochdruck und Insulinresistenz" (die Körperzellen sprechen schlechter auf das Hormon Insulin an – der Ausgangspunkt für Typ-2-Diabetes).

US-Ärztegremien haben in jüngster Zeit in ihren Richtlinien wieder betont, dass "das Cholesterin aus der Nahrung den Cholesterinspiegel im Blut nur unwesentlich beeinflusst", sagt Sinzinger: "Doch dies hat teilweise auch zu der falschen Meinung geführt, auch tierisches Fett – von Landtieren – spiele keine Bedeutung und nur Zucker bzw. Kohlenhydrate seien problematisch", ergänzt Derfler: "Es stimmt, dass Fruchtzucker (Fructose) in bestimmte Fette (Triglyzeride) umgewandelt wird und zur Fettleber führt." Aber trotzdem sei das kein Freibrief für den Fettkonsum: "Immerhin haben zehn Gramm Fett doppelt so viele Kalorien wie zehn Gramm Kohlenhydrate."

Gleichzeitig würden Produkte mit der "irrelevanten Aufschrift" no cholesterol (enthält kein Cholesterin) die Aufmerksamkeit der Bevölkerung vom Fettgehalt ablenken, kritisiert Sinzinger: "Und der ist gerade in diesen Produkten meist sehr hoch."