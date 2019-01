Von wegen störrisch, Esel sind himmlische Begleiter

„Am dritten Tage nach der Geburt unseres Herrn Jesus Christus trat die seligste Maria aus der Höhle, ging in einen Stall hinein und legte ihren Knaben in eine Krippe, und Ochs und Esel beteten ihn an.“ Etwa acht Jahrhunderte nach der bekanntesten Stunde Null bekommt die Heilige Familie tierische Gesellschaft. Das Pseudo-Matthäus-Evangelium schmückt aus, was neutestamentlich nicht belegt und in älteren Darstellungen nur angedeutet ist. Dabei waren die grauen Unpaarhufer und die zugkräftigen Hornträger schon damals längst domestiziert.

Statistik

Auch heute kommen Esel fast in der ganzen Welt vor. Etwa 41 Millionen Tiere sollen es sein – in China, Pakistan, Äthiopien und Mexiko gibt es besonders viele. In Europa dagegen sinkt die Zahl seit den 1990er-Jahren. Für Österreich fehlt eine Statistik. Geschätzt leben hierzulande bis zu 2000 Eseln bei bis zu 1000 Haltern.